В Екатеринбурге парень с девушкой по указу мошенников обокрали квартиру почти на 3 млн рублей

В Екатеринбурге суд не стал арестовывать молодых людей, похитивших имущество почти на 3 млн рублей по указу мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 17-летняя девушка и 18-летний парень обвиняются в краже в особо крупном размере. По версии следствия, молодые люди, действуя по наводке аферистов, похитили из указанной им квартиры имущество на сумму не менее 2,7 млн рублей.

Следствие ходатайствовало об аресте юноши и домашнем аресте для девушки. Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал и избрал обоим меру пресечения в виде запрета определенных действий.

