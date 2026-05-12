Южный Урал занял 19 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии

Составлен рейтинг регионов России по доступности электроэнергии. Челябинская область заняла в нём 19 место.

Количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в регионе в 2026 г., составляет 14,5 тыс. кВт-ч. Стоимость электричества для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте составляла 484 руб. за 100 кВт-ч.

В сравнении с декабрём 2025 г., стоимость выросла на 1,5%, пишет РИА Новости.