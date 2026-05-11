В Череповце потушили пожар на предприятии "Северстали"

Сегодняшний пожар на территории предприятия "Северстали" в Череповце потушен. Об этом заявил глава города Андрей Накрошаев.

Как сообщил он в своем канале, пострадавших и превышений ПДК нет.

"Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС пожар успешно ликвидирован", - отметил глава.

По его данным, экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Мэр добавил, что держит ситуацию на личном контроле.