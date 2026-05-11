На предприятии "Северстали" произошел пожар

На промышленном предприятии в Череповце произошел пожар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области, по предварительным данным, его площадь составляет около 300 квадратных метров. Для тушения от МЧС привлечено 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщил в своем канале глава города Андрей Накрошаев, пожар возник на территории предприятия "Северстали".

"По информации предприятия, горят бочки с бензолом и маслом. К тушению пожара приступили силы МЧС и "Агрохимбезопасности". Общая численность сил и средств порядка 40 человек", - отметил он.

По информации комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения возгорания на город нет. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.