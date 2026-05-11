"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании после победы над "Реалом"

Футбольный клуб "Барселона" досрочно стал чемпионом Испании. Это произошло после победы в "эль класико" над мадридским "Реалом".

Встреча прошла накануне на домашнем стадионе "Барселоны" "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Результат был сделан еще в первом тайме: отличились Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес.

Благодаря победе над "Реалом" каталонская команда досрочно выиграла золотые медали чемпионата Испании. "Барселона" взяла этот титул в 29-й раз в своей истории.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" выиграли Примеру во втором сезоне подряд.