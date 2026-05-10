В Перми вновь подтоплен арт-объект "Счастье не за горами"

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил о подтоплении арт-объекта "Счастье не за горами".

"К арт-объекту "Счастье не за горами" вышла вода. Уровень воды в Каме поднялся – КамГЭС ведёт её сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит. Подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме", - написал Соснин в своём канале в "Максе".

Знаменитый арт-объект топит регулярно. Такая ситуация была, например, в 2025 г.

Арт-объект "Счастье не за горами" создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов "АртПоле". В Перми оказался в 2009 г. как часть public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM" во время выставки "МосквАполис" и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства "Живая Пермь". Монумент запечатлён, в частности, в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил".