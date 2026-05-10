На трассе Тюмень - Омск в аварии с школьным автобусом погиб ребёнок

В Омской области в столкновении школьного автобуса и автомобиля пострадали дети.

Днём на 519 км трассы Тюмень – Омск столкнулись школьный автобус "ГАЗель", где ехали восемь детей, с большегрузным автомобилем. Один ребёнок погиб на месте, остальные дети доставлены в больницу.

"Водитель школьного микроавтобуса ГАЗель выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - приводит пресс-служба УМВД по Омской области комментарий заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Игоря Триколе.