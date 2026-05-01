Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск для изъятия в доход государства активов основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича

Генеральная прокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно приобретенные активы основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, его жены, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также активы ряда крупных компаний.

Хамовнический районный суд Москвы получил многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении в доход государства движимого, недвижимого имущества и доходов лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по иску являются Мошкович, его жена Быковская, бизнесмен Басов, Трибунская Юлия и Трибунский Сергей, Площанская Л. В., цитирует ТАСС собственный источник.

Участник процесса рассказал, что Генпрокуратура подала иск против экс-директора по инвестициям группы "Русагро" и бывшего главы группы "Разгуляй" Сергея Трибунского, а также его жены Юлии Трибунской. Она ранее занимала пост директора блока по управлению недвижимостью и активами ВЭБ.РФ и была учредителем компании "АсистАгро", которая позже была перерегистрирована как "ГеомирАгро" под руководством Басова.

Генпрокуратура требует изъять в доход государства активы ООО "Финансовый ресурс". В прошлом году компания заработала более 600 млн рублей, предоставляя займы и кредиты. Также Генпрокуратура добивается конфискации активов ООО "Профит", занимающейся предоставлением займов промышленным предприятиям.

Сумму подлежащих изъятию активов участник процесса не уточнил.

Мошковичу предъявлены обвинения по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Аналогичные обвинения предъявлены предпринимателю Басову. Экс-чиновнику Тамбовской области Сергею Иванову вменили получение взятки.