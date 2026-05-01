01 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку, награждения в мае не будет

Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после того, как Еврокомиссия пригрозила остановкой финансирования и отзывом грантов в случае участия российских художников в выставке. Речь идет о потере двух миллионов евро.

По сообщению РИА Новости, из-за отставки жюри награждение перенесено с 9 мая на 22 ноября

Ранее министерство культуры Италии направило инспекторов в Фонд Венецианской биеннале из-за того, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение позволить России открыть свой павильон. Чиновников также тревожат экспозиции Израиля и Ирана.

Ранее жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.

 

Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".

Венецианская биеннале — это один из самых престижных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проходит раз в два года при участии международного жюри. Она была основана в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор в нем выставлялись работы более 800 советских и российских художников, таких как Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и многих других. В 2021 году павильон был капитально отреставрирован.

Теги: венецинская биеннале, жюри, отставка


