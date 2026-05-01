Охрана скрутила мужчину, бросившегося на губернатора Свердловской области на митинге в честь 1 мая

Неизвестный мужчина подбежал у губернатору Свердловской области Денису Паслеру на митинге в честь 1 мая, который проходит на Екатеринбург-Арене.

Согласно видеозаписи, появившейся в местных Telegram-каналах, глава региона фотографировался с одной из посетительниц мероприятия, когда к нему подбежал мужчина в спортивной куртке, который выглядел решительно и агрессивно. В руке он сжимал какой-то плоский предмет.

Охрана сработала молниеносно, мужчину скрутили и увели, губернатор продолжил фотографироваться. Сообщений от полиции и департамента информполитики об инциденте пока не поступало.

Отметим, что вход на Арену организован через пункты допуска, которые призваны отсеивать нетрезвых посетителей, а также пресекать пронос запрещенных предметов.