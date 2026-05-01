Свердловская молодежная организация партии "Яблоко" ликвидировалась после обысков

Свердловское молодежное крыло партии "Яблоко" объявило о роспуске.

"В связи с прошедшими событиями, ликвидационной комиссией Свердловского молодёжного "Яблока" было принято решение о ликвидации организации. В текущих условиях мы не видим возможности продолжать работу", - говорится в сообщении организации.

Напомним, на этой неделе правоохранительные органы наведались к председателю свердловского отделения "Яблоко" в Екатеринбурге Максиму Петлину и его сторонникам. Были проведены оперативные мероприятия. Внимание правоохранителей было нацелено на акцию "Вечер писем политзаключенным", в рамках которой любой мог написать письмо осужденному по уголовным статьям. Источник добавил, что может быть возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма".

Самого Петлина задерживать не стали.

Обыски также прошли у председателя московского отделения Кирилла Гончарова и активиста партии Егора Ткаченко. Из дома первого изъяли телефон и ноутбук. В пресс-службе "Яблоко" отметили, что с председателями ведутся оперативно-разыскные мероприятия, о предъявлении каких-либо обвинений Петлину и Ткаченко неизвестно.