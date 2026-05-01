Шествие "Бессмертного полка" отменили в Челябинской области

В Челябинской области отменили очное шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер после заседания антитеррористической комиссии региона.

По решению АТК, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн формате. "Обязательно почтим память наших героических предков и покажем, что нас не сломить", - подчеркнул губернатор.

Глава области отметил, что в последние дни ситуация обострилась и несколько раз объявлялся режим беспилотной опасности. По его словам, все службы работают в усиленном режиме. Он призвал сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на официальные аккаунты правительства и губернатора.

"Бессмертный полк" это шествие, приуроченное к празднованию Дня Победы. В этом полку идут дети, внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны, которые проносят по главным площадям и улицам городов портреты своих героических предков.

На этой неделе беспилотники несколько раз долетали до регионов Урала. В Челябинской области был атакован объект инфраструктуры, атака была предотвращена, обошлось без жертв и разрушений. В соседнем Екатеринбурге беспилотник в минувшую субботу врезался в жилой дом, а в Перми было атаковано промышленное предприятие, из-за чего начался серьезный пожар.