СМИ: Ушла из жизни актриса Галина Козулина

Ушла из жизни актриса Галина Козулина. Смерть наступила 7 апреля после продолжительной болезни, рассказали журналистам ее близкие.

По словам коллег актрисы, прощание запланировано на 10 апреля с 14.00 до 15.00 в мемориальном зале №1 в Карелии. Поминки же пройдут в Доме актера, а похороны - на Ново-Вилговском кладбище в Прионежском районе.

Галина Козулина известна по сериалам "Невский", "Свои" и "Великолепная пятерка", а также по своим выступлениям на сценах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска.