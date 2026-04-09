Супруга юриста Блиновских выплатит 3 млн за синий Audi от "королевы марафонов"

Супруга юриста Артема Бражника - Анна выплатит 3 млн рублей за купленный у семьи Блиновских Audi Q7. Решение о продаже решил оспорить финуправляющий, заявив, что сделка была совершена по заниженной цене между аффилированными лицами, а потому причинила вред кредиторам блогера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, сама "королева марафонов" приобрела автомобиль за почти 7 млн рублей. Артем Бражник же являлся юристом Блиновских, семьи также имели дружеские отношения.

Арбитражный суд Москвы признал договор купли-продажи "синего Audi" недействительным, взыскав с Анны Бражник свыше 3 млн рублей. По словам ее представителя, именно в такую сумму оценил автомобиль эксперт в 2022 году.