Рютте: Украина не вступит в НАТО в ближайшее время

В краткосрочной перспективе Украина не сможет вступить в НАТО. Об этом во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил генсек альянса Марк Рютте.

"Я не думаю, что мы сможем коллективно решить вопрос членства в НАТО в краткосрочной перспективе. Я думаю, что этого не произойдет по политическим причинам, и я считаю, что это честная оценка", - заявил Рютте.

Он также добавил, что США, Германия, Венгрия и Словакия "сдерживают этот процесс", а потому вопрос о вступлении не стоит в повестке. При этом, в альянсе активно обсуждают гарантии безопасности для Украины.