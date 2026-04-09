Путин подписал закон о защите исторической памяти о геноциде советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон о введение уголовной ответственности за факт отрицания геноцида советского народа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее сенаторы Совета Федерации поддержали закон о защите исторической памяти и введении уголовного наказания за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Новые правила меняют статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ. Теперь суды смогут привлекать к ответственности тех, кто разрушает, портит или оскверняет могилы жертв геноцида. Во время второго чтения депутаты Госдумы добавили в текст важное уточнение: наказание грозит даже за осквернение тех захоронений, которые находятся за границей.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.