10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Предприятия Екатеринбурга снова берут шефство над городскими школами

Для будущего развития Екатеринбурга и обеспечения молодого поколения рабочими местами городские предприятия возрождают шефство над местными школами. Об этом на заседании Ассоциации муниципальных образований "Города Урала" в рамках II Уральского образовательного форума "Е-хаб" заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Темой заседания была "Роль образования в достижении технологического суверенитета России", а сам форум символично прошел на площадке школы № 300 "Перспектива".

II Уральский образовательный форум "Е-Хаб"(2026)|Фото: Накануне.RU

По словам градоначальника, "Уральский завод химического машиностроения" уже подписал соглашение на проведение практикоориентированных уроков с лицеем №135. Аналогичное соглашение подписал "Уралмашзавод" со школой №117 и лицеем №128. А в рамках "Иннопрома" было подписано трехстороннее соглашение с "Уральским заводом гражданской авиации" и четырьмя образовательными организациями. Это положительно сказывается и на самих учебных заведениях, и на педагогах в частности.

"Возрождается традиция шефства над школами. Предприятия, которые ориентированы на долгосрочную кадровую политику, стали активнее проявлять инициативу, переходя с разовых профориентационных экскурсий к реальным инвестициям образования. Важным шагом стало привлечение внебюджетных источников для материального стимулирования педагогов. Так, в рамках проекта "СКБ-Контур" и "Уралхиммаш" запустили механизмы материальной поддержки учителей профильных предметов. Наш опыт доказывает, что, когда заводы становятся соинвесторами школьных лабораторий, учительских зарплат, инженерный поток становится устойчивее", – отметил глава Екатеринбурга.

К нему присоединился и ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов. По его словам, всем абитуриентам, пришедшим на день открытых дверей, он гарантирует поступление в вуз, если у тех есть намерения стать учителями. Последних, как заявляет Биктуганов, в Екатеринбурге критически не хватает.

Замгендиректора "Атомстройкомплекса" Александр Копылов рассказал о проекте крупнейшего в России центра среднего профессионального образования "Марс", который будет покрывать порядка 15 направлений. О проекте и его реализации в рамках концессии заговорили еще год назад. Предполагается, что в случае успеха, модель будет масштабироваться на уровне федерации.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на II Уральском образовательном форуме "Е-Хаб"(2026)|Фото: Накануне.RU

О своих программах по привлечению молодежи в нужные для государства сферы поведали и представители других регионов. Так, замглавы Тюмени Яна Зубова рассказала, что основной упор город сделал на индустриальные (инженерные) классы – 48%, социально-экономические – 18%, педагогические – 32%, агротехнологические – 14% и медицинские – 36%. В последних дети проходят теоретические и практические занятия по основам ортопедической стоматологии, основам сестринского дела и обучаются профессиям младшей медсестры по уходу за больными, ассистента фармацевта и регистратора в медорганизации. Также в местных школах созданы строительные и РЖД-классы, классы СУ СК, УМВД, классы начальной военной подготовки и кадетские классы МЧС.

В Пермском крае не отстают и также сотрудничают с местными предприятиями. Среди них: ООО "Лукойл", ОДК "Пермские моторы", ООО НПП "Химпэк", НПО "Искра" и ГК ПЗСП.

Глава Екатеринбурга оценил старания коллег из соседних регионов и взял на заметку несколько идей. Особенно его заинтересовало внедрение в образовательную сферу искусственного интеллекта, который используют как для проведения уроков, так и для составления меню в столовых. Отметим, что Алексей Орлов положительно относится к использованию ИИ на благо педагогов и учеников, о чем мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, Тюмень, Пермь, школа, предприятие, шефство, образование


