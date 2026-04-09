Исполнительный редактор "Новой газеты" задержан по делу о незаконном использовании персональных данных

Журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин задержан по делу о незаконном использовании персональных данных.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин задержан и находится на допросе.

"В ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - ранее сообщили в полиции.

Дело было возбуждено 10 марта.