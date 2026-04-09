Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов: Сохранение Каспия — наша общая ответственность перед будущими поколениями

Сегодня в Думе Астраханской области прошёл круглый стол по теме сохранения биоразнообразия Северного Каспия. В обсуждении участвовали представители власти, научного сообщества, экологических организаций и бизнеса. Организатором круглого стола выступила компания «Лукойл». В мероприятии участвовали спикер регионального парламента Игорь Мартынов и областные депутаты.

Ключевые вопросы круглого стола касались состояние экосистемы Каспийского моря, динамика популяции тюленя, последствия снижения уровня воды уникального водоема.

Игорь Мартынов, открывая обсуждение, подчеркнул значимость обсуждаемых тем: «Северный Каспий — это уникальный природный комплекс, один из самых богатых и сложных в Евразии. Наша природа — не только источник ресурсов, но и бесценное наследие, которое мы обязаны сохранить для будущих поколений. Особую роль в этой работе играют наука и социально ответственный бизнес».

Руководитель регионального парламента отметил, что на протяжении многих лет компания «Лукойл», деятельность которой выходит далеко за рамки промышленной ответственности, демонстрирует подлинную экологическую сознательность, сочетая экономическое развитие с заботой о природе, придерживаясь современных стандартов и научных рекомендаций.

Заместитель генерального директора ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», первый заместитель председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александр Ходаев в своем выступлении рассказал о том, компания «Лукойл» уделяет особое внимание сохранению уникальной экосистемы региона, внедряя принцип «нулевого сброса» (все отходы вывозятся на берег), локальные системы безопасности и комплексный спутниковый мониторинг. За последние 10 лет на экологию и промышленную безопасность в Астраханской области и Калмыкии направлено более 37 млрд рублей. Также компания активно участвует в программах по воспроизводству осетровых (за 10 лет выпущено более 12 млн молоди) и поддерживает редкие виды. В 2020 году совместно с Минприроды РФ реализовала программу по восстановлению популяции сайгака (до 40 000 особей).

Информацию о плане мероприятий по изучению и сохранению устойчивости экосистемы Северного Каспия в 2026 году представила озвучила глава Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Рашида Яббарова, которая рассказала о проводимых научных экспедициях и мониторинге мест обитания каспийского тюленя, а также о подготовленных рекомендациях по усилению природоохранных мер. Было отмечено, что в этом году совместно с компанией «Лукойл» планируется проведение комплексного исследования негативных факторов, влияющих на среду обитания тюленей.

В рамках круглого стола с докладами также выступили представители научных и природоохранных организаций, включая Астраханский государственный заповедник, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО и Каспийский филиал Института океанологии РАН.

Завершая встречу, спикер Думы Игорь Мартынов отметил важность конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон в вопросах мониторинга биоресурсов, разработки программ их восстановления и минимизации антропогенного воздействия.