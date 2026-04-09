Фадеев о предложении Дерипаски ввести шестидневку: "По существу он прав"

На X Санкт-Петербургском международном форуме заступились за бизнесмена Олега Дерипаску, который предложил ввести шестидневную 12-часовую рабочую неделю.

Как отметил глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, "по существу он прав".

"Он имел в виду очень серьезное дело, что мир находится в состоянии колоссальных потрясений. Страна наша с вами должна быть очень сильной и для этого надо много трудиться. Вот что он имел в виду. И он в общем прав", - заявил спикер, отметив, что Дерипаска имел в виду активизацию, в том числе, и в экономике.

"И вот все на него набросились, а он по существу прав", - резюмировал Фадеев.