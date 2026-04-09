Россия вложит 4,5 трлн рублей в создание новой орбитальной станции

Российское правительство выделяет около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что с 2026 года в стране официально стартует национальный проект "Космос", пишет РИА Новости. Власти направят эти деньги на строительство собственной орбитальной станции, расширение сети спутников и создание эффективных многоразовых ракет. Глава правительства подчеркнул, что государство также уделит особое внимание подготовке новых кадров для отрасли. Важной частью программы станет изучение Луны.

По словам премьера, достижения в космической сфере определили развитие многих других отраслей в России. Успехи конструкторов дали мощный толчок машиностроению, радиоэлектронике и современным системам связи. Правительство планирует и дальше поддерживать эти приоритетные направления, чтобы Россия сохраняла статус ведущей космической державы. Реализация нового нацпроекта позволит стране не только обновить технику, но и совершить качественный рывок в освоении околоземного пространства и дальних планет.

Так, российские ученые возобновляют поиски жизни на Венере, предполагая, что три миллиарда лет назад планета была обитаема до наступления катастрофического парникового эффекта. Представитель Роскосмоса Денис Кутовой сообщил о планах запустить сразу три аппарата: посадочный модуль, орбитальный зонд и специальные аэростаты для изучения атмосферных облаков, где температура близка к земной.