Водитель выехал на встречную: в массовом ДТП на Урале пострадали семь человек

На Среднем Урале устанавливают обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали семь человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 143 километре трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". Там столкнулись сразу несколько автомобилей.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель "Ниссан Мурано" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Лада Калина" и "Тэнэт Т7", ехавшими во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили семь человек: водители и пассажиры всех трех авто, включая двух детей 14 и 8 лет. Все пострадавшие доставлены в Алапаевскую городскую больницу.

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что движение на данном участке трассы временно ограничено для всех видов транспорта.