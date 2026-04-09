Московская полиция объяснила обыски в редакции "Новой газеты"

В столичном полицейском главке сообщили о возбуждении уголовного дела, в рамках которого сегодня силовики пришли с обысками в редакцию "Новой газеты". Речь идет о незаконном использовании персональных данных граждан, заявили в полиции.

"10 марта на основании собранных материалов следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные", - сообщили в МВД.

Также полиция установила "круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам".

"В ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - говорится в сообщении полиции.