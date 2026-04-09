"Мы с этим живем и остановить это невозможно". Глава Екатеринбурга высказался об использовании ИИ в образовании

Искусственный интеллект уже внедрился в нашу повседневную жизнь, а потому избежать его в сфере образования невозможно. Такого мнения придерживается глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он убежден, что ИИ несет не столько риски, сколько развитие и даже упрощение учебного процесса для самих педагогов.

"Мы уделяем особое внимание работе с кадрами, как управленческими, так и педагогическими. Все-таки у нас в столице Урала более 15 тыс. педагогов и наша задача состоит в том, чтобы снизить их рутинную нагрузку и высвободить время для творческой деятельности. Здесь, конечно, роль искусственного интеллекта первична", – сказал градоначальник на II Уральском образовательном форуме "Е-хаб" в рамках панельной дискуссии "Эскизы будущего: как ИИ меняет компетенции человека".

По его словам, задача городских властей – помочь сфере образования в работе с ИИ. Для этого уже определено несколько приоритетных направлений. Например, при персонализации образования искусственный интеллект помогает систематизировать данные о достижениях учеников и облегчает подготовку материалов для аттестации самих учителей. Автоматизация процессов помогает педагогам в проверке тестов, что значительно облегчает процесс. Оценивание предназначено для того же, однако здесь речь идет о большом количестве учащихся и необходимости исключить субъективный фактор при проверке заданий.

ИИ используется для адаптивности - развития критических, технических и коммуникативных навыков школьников, а также поддерживает их эмоциональное состояние и внимание. А внедрение технологий дополненной виртуальной реальности в образовательный процесс открывает новые двери для учащихся всех категорий и делает обучение более инклюзивным, что особенно сильно помогает с приобретением важнейших навыков и с социализацией детей с особыми образовательными потребностями.

При этом, как утверждает глава города, ИИ не может заменить педагога – важнейшую для социализации ребенка фигуру в школе, но может помочь ему лучше понимать учеников, найти с ними общий язык и разгрузить от лишней работы.

"Те навыки командной работы, которые формируются в школе, это важнейшее качество в социализации ребенка и подготовке его ко взрослой жизни. Здесь никакой искусственный интеллект не поможет, ни в коем случае. Здесь важна работа преподавателя, здесь он должен выступать и наставником, и организатором. Но требования, особенно к управленцам сферы образования, должны быть сегодня особыми, и тоже должны быть откорректированы. То есть мы должны идти в ногу со временем, потому что зачастую ученики знают гораздо больше своих учителей. Как себя чувствует учитель? Конечно же, неловко и не очень комфортно.

Я думаю, что остановить эти процессы абсолютно невозможно. Мы с этим живем и будем жить, и искусственный интеллект должен нам в этом помогать. При этом, роль педагога остается ключевой в любом случае. Искусственный интеллект позволяет использовать его как мощный инструмент, который будет только трансформировать роль педагога в некоторой степени. Но важнейшая функция учителя – это воспитание нашего молодого поколения, она остается незыблемой, на мой взгляд, как бы мы искусственный интеллект не внедряли", – заявил Орлов.

В пример он привел "умный город", в котором все хотят жить, забывая, что их давно защищают умные системы слежения, в парках установлено умное освещение, а сами горожане могут свободно пользоваться умными сервисами. То же касается и искусственного интеллекта, который незаметно стал привычным для обывателей. Государство же должно быть более гибким в этом вопросе, не страшиться предрассудков об искусственном интеллекте и грамотно проконтролировать активный процесс его внедрения.