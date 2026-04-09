В Муроме завели уголовное дело после массового отравления жителей

После массового отравления жителей в Муроме (Владимирская область) возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУСК России по региону.

Напомним, десятки человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Предположительно, они отравились питьевой водой. Всего, по информации РИА Новости, в больницы обратились больше 180 человек, чуть более 30 детей и 26 взрослых госпитализировали.

Сообщалось, что причиной заражения стала авария, произошедшая 5 апреля на канализационном коллекторе, который обеспечивает отведение сточных вод со всего города.