В кафе петербургского Заксобрания появились куличи за 4 тысячи рублей

В кафетерии санкт-петербургского Заксобрания в страстную неделю продают куличи почти за 4 тыс. руб. 3900 руб. предлагают отдать за кулич 850 гр., есть и поскромнее – 250 гр. За 1800 руб., пишет Telegram-канал "Ротонда".

По данным канала, куличи ручной работы из теста бриошь можно приобрести в Дубовом зале – подразделении парламентской столовой. Здесь же можно выпить кофе или бокал вина.

Приводится описание украшения куличей: "Украшен взбитым ванильным шоколадным ганашем с абрикосовым ликёром и декором из натурального шоколада в виде гнезда с яйцом".