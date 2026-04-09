Правительство выделило 2 миллиарда на обновление региональных больниц

Кабинет министров направит более 2 млрд рублей на развитие регионального здравоохранения. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил эти средства, чтобы обновить поликлиники и амбулатории по всей стране, сообщает Finestia. Государственные инвестиции помогут закупить современное оборудование и отремонтировать лечебные учреждения. Власти считают поддержку первичного звена медицины приоритетом, так как именно сюда обращается основная масса пациентов.

Правительство распределило бюджетные лимиты между регионами в зависимости от их нужд. В Воронежской области проведут капитальный ремонт, а в Ивановской - достроят новую поликлинику. В Якутии деньги пойдут на возведение больничных комплексов в труднодоступных районах, а Дагестан закупит модульные конструкции и медтехнику. Также Смоленская область получит новый аппарат МРТ, чтобы сократить очереди на диагностику, а в Краснодарском крае продолжат расширять сеть медицинских центров.

Ране Владимир Путин поручил правительству внедрить искусственный интеллект в больницах для быстрой обработки медицинских данных и упростить запись к врачу через "Госуслуги", добавив возможность приема в соседних поликлиниках. К 2027 году на портале создадут систему оценки качества лечения, а также усилят правовую защиту медиков и проконтролируют работу новых сельских медпунктов.