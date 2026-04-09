На комика Семена Слепакова* возбудили уголовное дело по иноагентской статье

На комика Семена Слепакова* завели уголовное дело – следствие считает, что он уклоняется от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах, сообщает прокуратура Москвы.

Ранее Слепакова* дважды привлекали по иноагентской статье к административной ответственности. Недовольство правоохранителей вызвал тот факт, что Слепаков*, находясь за пределами России, распространил в соцсети материалы без указания на то, что они созданы лицом, имеющим иноагента.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ