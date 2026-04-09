Моор принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни". В рамках заседания зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и председатель комиссии Госсовета РФ, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с главами регионов подвели итоги реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году и определили задачи до 2030 года.

"Все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда. С 2019 года введено 685 миллионов квадратных метров жилья. Задача до 2030 года – обновить треть жилищного фонда страны и повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека", – сказал Марат Хуснуллин.

Отдельно вице-премьер остановился на вопросах модернизации жилищно-коммунального хозяйства. За прошлый год в рамках нацпроекта заменено почти 8 тысяч километров сетей, завершено строительство и ремонт более полутора тысяч объектов. Также Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость продолжения работы по повышению производительности труда, цифровизации отрасли, сокращению инвестиционно-строительного цикла.

В Тюменской области по итогам 2025 года ввод жилья составил почти три миллиона квадратных метров. Это на 13% выше показателя 2024 года, отметил Александр Моор, комментируя итоги заседания. В настоящее время в стадии строительства находится более трех с половиной миллионов квадратных метров жилья, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

В сфере ЖКХ за период с 2021 по 2025 годы протяженность ежегодно ремонтируемых и заменяемых инженерных сетей выросла более чем в полтора раза: с 475 до 765 километров. За 2025 год количество аварий и инцидентов снизилось на семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений модернизации жилищно-коммунальной сферы в Тюменской области является развитие инженерной инфраструктуры на основе частных капиталовложений, уверен Александр Моор. Эффективным инструментом для этого стали концессионные соглашения, география применения которых растет с каждым годом.

"В настоящее время в 20 муниципальных и городских округах региона действует 39 концессионных соглашений – 11 в теплоснабжении, 28 в водоснабжении и водоотведении. Работа по привлечению частных партнеров для обеспечения надежных и качественных коммунальных услуг в рамках концессионных соглашений в Тюменской области продолжается", – подчеркнул губернатор.