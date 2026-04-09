Три культурно-просветительских центра создадут в Астраханской области

Астраханская область вошла в число 75 регионов России, которые получат субсидии на создание детских культурно-просветительских центров. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Семья». Центры будут открыты на базе Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, Областной детской библиотеки и Заволжского сельского филиала Харабалинской межпоселенческой библиотеки.

Их создание будет способствовать развитию семейного досуга, интеллектуального роста и творческой самореализации детей через изучение истории, литературы и искусства. На эти цели из федерального бюджета в 2026 году выделено более 11 млн рублей.

На базе Дома ремесел откроется детский культурно-просветительский центр «Школа русского фольклора». Он станет площадкой для реализации социально значимых проектов, таких как: дополнительная общеразвивающая программа «Школа маленьких мастеров» и «Медиатворчество», проект «Арт-каникулы», создание детского ансамбля ложкарей. Комплексное применение традиционных методов обучения и новых информационных технологий позволит обеспечить новый образовательный продукт, отвечающий интересам широкой детской и подростковой аудитории.

Детский культурно-просветительский центр на базе Областной детской библиотеки будет состоять из нескольких функциональных зон: «Познавай», «Читай», «Твори», Играй», «Дерзай». Они будут оснащены современным оборудованием, детской медиа-лабораторией, анимационным станком для создания мультфильмов, а также удобной комфортной мебелью.

На базе Заволжского сельского филиала Харабалинской межпоселенческой библиотеки планируется открытие детского культурно-просветительского центра «Юные волжане». Для него также будет приобретено новое оборудование. В Центре будут проходить тематические занятия, мастер-классы и краеведческие лектории. Новый центр призван стать местом притяжения для юных жителей села, где каждый сможет раскрыть свои таланты и получить новые знания.

В настоящее время в рамках создания детских центров ведутся ремонтные работы помещений и осуществляются закупки нового оборудования. Открытие Центров запланировано к началу нового учебного года в сентябре 2026 года.