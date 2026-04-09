Три культурно-просветительских центра создадут в Астраханской области

09 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Три культурно-просветительских центра создадут в Астраханской области

Астраханская область вошла в число 75 регионов России, которые получат субсидии на создание детских культурно-просветительских центров. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Семья». Центры будут открыты на базе Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, Областной детской библиотеки и Заволжского сельского филиала Харабалинской межпоселенческой библиотеки.

Их создание будет способствовать развитию семейного досуга, интеллектуального роста и творческой самореализации детей через изучение истории, литературы и искусства. На эти цели из федерального бюджета в 2026 году выделено более 11 млн рублей.

(2026)|Фото: astrobl.ru

На базе Дома ремесел откроется детский культурно-просветительский центр «Школа русского фольклора». Он станет площадкой для реализации социально значимых проектов, таких как: дополнительная общеразвивающая программа «Школа маленьких мастеров» и «Медиатворчество», проект «Арт-каникулы», создание детского ансамбля ложкарей. Комплексное применение традиционных методов обучения и новых информационных технологий позволит обеспечить новый образовательный продукт, отвечающий интересам широкой детской и подростковой аудитории.

Детский культурно-просветительский центр на базе Областной детской библиотеки будет состоять из нескольких функциональных зон: «Познавай», «Читай», «Твори», Играй», «Дерзай». Они будут оснащены современным оборудованием, детской медиа-лабораторией, анимационным станком для создания мультфильмов, а также удобной комфортной мебелью.

На базе Заволжского сельского филиала Харабалинской межпоселенческой библиотеки планируется открытие детского культурно-просветительского центра «Юные волжане». Для него также будет приобретено новое оборудование. В Центре будут проходить тематические занятия, мастер-классы и краеведческие лектории. Новый центр призван стать местом притяжения для юных жителей села, где каждый сможет раскрыть свои таланты и получить новые знания.

В настоящее время в рамках создания детских центров ведутся ремонтные работы помещений и осуществляются закупки нового оборудования. Открытие Центров запланировано к началу нового учебного года в сентябре 2026 года.

Теги: нацпроект семья, культурно-просветительские центры,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети