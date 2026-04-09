В Тюмени выберут лучших сварщиков, поваров и бульдозеристов

В Тюменской области выберут лучших по профессии. Региональные этапы всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" стартуют в Тюмени 13 апреля. В состязаниях примут участие 70 человек, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Этот конкурс стал ярким примером эффективного взаимодействия службы занятости населения, работодателей и образовательных организаций. Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон для развития кадрового потенциала региона. В прошлом году наши талантливые специалисты - Михаил Журавлев и Ермек Жайсамбаев - заняли высшие ступени пьедестала почета. Сегодня мы вновь готовы поддержать наших участников, обеспечить их необходимыми условиями для достойной демонстрации своего профессионального мастерства", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер .

Конкурсантам предстоит продемонстрировать мастерство в 6 номинациях:

"Машинист бульдозера";

"Машинист экскаватора";

"Электромонтер";

"Сварщик";

"Повар";

"Второй старт" - для участников СВО.

13 апреля участники номинации "Второй старт" расскажут свои истории в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области. 15 и 16 апреля пройдут соревнования на площадках Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

Победители и призеры получат денежные призы:

150 000 рублей за первое место;

120 000 рублей за второе место;

100 000 рублей за третье место.