Российский турист отсудил деньги у базы отдыха за нападение тигра в бане

Житель России выиграл суд против базы отдыха в Хабаровском крае, где на него напал дикий тигр. Telegram-канал "Крыша ТурДома" сообщает, что инцидент произошел еще в конце 2024 года, но судьи вынесли окончательное решение только в 2026 году. Семья отдыхала в глэмпинге на территории национального парка. В один из дней отец семейства решил искупаться в банном чане на улице, когда из леса внезапно выбежал хищник и набросился на мужчину.

Сотрудник базы отдыха вовремя услышал крики и смог отогнать зверя. Однако тигр успел серьезно ранить туриста: хищник оставил на его теле глубокие рваные раны и сломал ему бедро. После долгого разбирательства суд встал на сторону пострадавшего и признал, что администрация глэмпинга нарушила правила безопасности.

Теперь база отдыха выплатит мужчине 250 тысяч рублей за полученные травмы. Судья также утвердил дополнительные выплаты для жены и детей пострадавшего, чтобы компенсировать им моральный вред. Семья пережила сильный стресс, наблюдая за нападением хищника.

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор охотнику из Лесного, который в январе 2026 года случайно застрелил своего знакомого во время охоты на косулю. Мужчина выстрелил по неясно видимой цели с расстояния более 100 метров и попал в другого охотника, который скончался на месте от полученных ран.