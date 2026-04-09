Вашингтон на этой неделе продлит смягчение санкций на российскую нефть

Администрация Трампа, вероятно, на этой неделе продлит действие временного разрешения на покупку российской нефти, пишет американское издание Semafor со ссылкой на источники, близкие к Минфину США и Госдепартаменту. Также санкции могут быть ослаблены в отношении иранской нефти.

После начала военных действий США и Израиля против Ирана Вашингтон одобрил покупку третьими государствами российской нефти, уже находящейся на танкерах в море. Разрешение было выдано до 11 апреля. Так власти США попытались минимизировать экономические последствия войны для мировой экономики и, в частности, хотя бы немного снизить взлетевшие цены на энергоносители.

Сейчас эксперты считают, что эти послабления в целом не принесли существенного облегчения, но инвесторы несколько успокоились, а Россия прилично заработала.