На площадке конференции ВТБ Data Fusion рассказали о барьерах на пути внедрения ИИ в промышленную эксплуатацию

09 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На площадке конференции ВТБ Data Fusion рассказали о барьерах на пути внедрения ИИ в промышленную эксплуатацию

Компании, которые внедряют проекты, связанные с искусственным интеллектом, обычно сталкиваются с пятью барьерами. Эти ограничения мешают ИИ-проектам переходить из стадии пилота в стадию промышленной эксплуатации. Об этом на конференции Data Fusion рассказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Несмотря на высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта, в том числе большим языковым моделям (LLM), лишь ограниченное число проектов достигает стадии промышленного внедрения. Ситуация с полномасштабным запуском ИИ-проектов после пилота характерна как для российского, так и для международного рынка. Барьерами являются следующие причины.

1 - экономическая составляющая. ВТБ придерживается принципа «бережливого ИИ» и ориентируется на показатель возврата инвестиций (ROI). Экономическая целесообразность запуска проектов с ИИ оценивается по единым критериям со всеми другими проектами технологической трансформации — в банке установлен срок окупаемости таких инвестиций и приоритеты зависят от этого срока. ИИ и генеративные модели требуют значительных вычислительных мощностей, поэтому даже пилоты могут требовать высоких начальных затрат. Это отсеивает дорогие решения, эффект по которым сложно оценить без пилотирования.

2 - высокая стоимость инфраструктуры. Разработка и масштабирование решений на базе LLM требует значительных вычислительных ресурсов и специализированных ИТ-кластеров. В ряде случаев даже использование высокоэффективных моделей оказывается экономически нецелесообразным из-за стоимости необходимого для неё «железа». Дефицит средств производства, в том числе видеокарт и процессоров, также сдерживает развитие рынка.

3 - галлюцинации. Модели с генеративным ИИ, который самостоятельно создает контент, могут выдавать вымышленные факты, несуществующие ссылки или некорректные ответы, то есть «галлюционировать». Такие ошибки создают финансовые и репутационные риски для бизнеса. Для минимизации этих рисков требуются сложные каскадные решения и системы детекции, которые требуют отдельной разработки и настройки под каждую предметную область — универсальных решений пока нет.

Человек рассматривает картинку нейросетей(2025)|Фото: Накануне.RU

4 - дефицит качественных данных. На рынке наблюдается нехватка качественных данных для обучения ИИ-моделей. Создание качественных выборок требует дорогостоящей фильтрации и экспертной проверки данных на достоверность. При этом внутри одной отрасли, например, банковской, наборы данных часто идентичны, что ограничивает развитие уникальных моделей. Эта проблема может быть решена межотраслевым обменом данных, но строгие правила передачи и обработки некоторых чувствительных категорий данных на законодательном уровне ограничивают свободный обмен информацией между компаниями.

5 - нехватка кадров с новыми компетенциями. Для промышленной эксплуатации нужны не просто разработчики, а появление в штате полутехнологических команд — специалистов по разметке данных и промпт-инженеров, способных правильно формулировать задачи для нейросетей. Также важна осознанность пользователей при взаимодействии с нейросетью — от них требуется по возможности более четко формулировать вопрос и критически относиться к ответу, не перекладывая ответственность за финальное решение на ИИ. 

Теги: втб, ии, промт-инженеры, барьеры, Data Fusion


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети