09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ считают, что внедрение ИИ в России необходимо для достижения инфляции на уровне 4%

Внедрение искусственного интеллекта и промышленной роботизации – один из ключевых элементов повышения производительности труда, структурной трансформации экономики и ответ на кадровый голод в России. Об этом в рамках конференции Data Fusion сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Один промышленный робот отрабатывает около 7 000 рабочих часов в год, тогда как живой сотрудник – около 2 000 часов. Внедрение одного робота закрывает дефицит минимум трех специалистов, и это без учета пресловутого «человеческого фактора», - сказал Виталий Сергейчук.

По оценке ВТБ, в условиях высоких ставок и инфляционного давления роботизация, скорее, позволит снять жесткие ограничения на стороне предложения.

Человек рассматривает картинку об искусственном интеллекте(2025)|Фото: Накануне.RU

«За счет роста производительности труда и снижения себестоимости продукции мы получим существенный дезинфляционный эффект. Масштабирование автоматизированных производств и комплексное внедрение ИИ станут важными факторами для достижения целевого уровня инфляции Банка России в 4% в долгосрочной перспективе», - отметил зампред ВТБ.

Согласно поручению президента, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 государств по плотности роботизации. Сегодня этот показатель составляет около 40 роботов на 10 тысяч сотрудников, тогда как в ведущих высокотехнологичных экономиках он варьируется от 300 до 550.

Для выхода на целевые ориентиры потребуется внедрение более 100 тысяч промышленных роботов. По оценкам банка, реализация такой задачи потребует масштабного финансирования в объеме свыше 600 млрд рублей в текущих ценах.

 

искусственный интеллект, втб, инфляция, роботизация


