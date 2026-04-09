На площадке конференции Data Fusion специалисты ВТБ выделили перспективные направления внедрения ИИ

На площадке Data Fusion Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ, назвал наиболее перспективные направления внедрения искусственного интеллекта в экономике. Как отметил Сергейчук, при сравнении инвестиционной привлекательности ИИ-компаний и традиционного бизнеса, внедряющего цифровые решения, в выигрыше окажутся те игроки, которые используют искусственный интеллект для реального повышения эффективности.

ВТБ выделяет ряд направлений, где применение ИИ способно дать наибольший экономический эффект.

Так, в промышленности банк ожидает значительную отдачу от стартапов и решений на базе компьютерного зрения и «умных» систем предиктивного ремонта. Такие технологии позволяют существенно снижать простои, сокращать издержки и повышать эффективность операционного управления производством.

В логистике, включая международные направления, решения на базе ИИ открывают возможности для сквозного управления транспортной инфраструктурой. Анализ загрузки портов, расписания железнодорожных отправок и работы логистических терминалов в режиме реального времени дает возможность прогнозировать заторы до их возникновения и оперативно перераспределять товарные потоки.

Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ: «У ВТБ достаточно прагматичный подход к ИИ. Для нас это не волшебная палочка, а фундамент для построения бизнеса нового типа. ВТБ активно инвестирует в цифровую трансформацию, и каждая наша инвестиция в новые технологии — счетная. Мы четко понимаем, как она влияет на нашу прибыль».

По его словам, ожидания инвесторов с точки зрения привлекательности ИИ-компаний оправданы только в тех случаях, когда искусственный интеллект становится не просто модной функцией, а частью полноценной «операционной системы» бизнеса.