Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральского подростка, погубившего друга из-за часов, отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор 15-летнему подростку, погубившему своего друга.
Все случилось в августе 2025 года в селе Косулино. После купания мальчик обнаружил, что у его часов, оставленных на одежде, оказался порван ремешок. Его друзья не признались, кто это сделал.

По дороге домой началась ссора, и подросток ударил одного из парней кулаком в грудь. Тот упал, начал задыхаться и скончался еще до приезда "скорой помощи".

Белоярский районный суд квалифицировал это как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. При назначении наказания он учел несовершеннолетний возраст юноши, его положительные характеристики и смягчающие обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, подростку назначено 4 года воспитательной колонии. Сразу после приговора он был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что осужденный ныне юноша сам вызвал "скорую помощь". Спасти пострадавшего пытались и случайные очевидцы, однако реанимировать парня не удалось.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2025 15:17 Мск Дело подростка, нанесшего смертельную травму своему другу, передали в Белоярский суд
Ранее 08.08.2025 15:30 Мск Белоярский суд отпустил домой подростка, от удара которого скончался его друг
Ранее 08.08.2025 13:44 Мск Бастрыкин ознакомится с делом уральского подростка, нанесшего другу смертельный удар
Ранее 07.08.2025 14:50 Мск СК возбудил дело после гибели уральского подростка в драке с другом
Ранее 07.08.2025 13:20 Мск СМИ: В Свердловской области подросток погиб после драки с другом

