Уральского подростка, погубившего друга из-за часов, отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор 15-летнему подростку, погубившему своего друга.

Все случилось в августе 2025 года в селе Косулино. После купания мальчик обнаружил, что у его часов, оставленных на одежде, оказался порван ремешок. Его друзья не признались, кто это сделал.

По дороге домой началась ссора, и подросток ударил одного из парней кулаком в грудь. Тот упал, начал задыхаться и скончался еще до приезда "скорой помощи".

Белоярский районный суд квалифицировал это как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. При назначении наказания он учел несовершеннолетний возраст юноши, его положительные характеристики и смягчающие обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, подростку назначено 4 года воспитательной колонии. Сразу после приговора он был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что осужденный ныне юноша сам вызвал "скорую помощь". Спасти пострадавшего пытались и случайные очевидцы, однако реанимировать парня не удалось.