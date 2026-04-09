09 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Демократы США снова попытаются ограничить военные полномочия Трампа

Лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе демократы вновь попытаются принять резолюцию, направленную на прекращение войны с Ираном путем ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа. И тогда Трамп не сможет ничего предпринять в военном плане без
одобрения конгресса.
Шумер резко раскритиковал Трампа, так как США ничего не добились в Иране, но спровоцировали мировой энергетический кризис, который ударил в том числе и по простым американцам. Его действия он назвал неадекватными.

19 марта сенат США во второй раз отклонил аналогичную резолюцию демократов. Но в этот раз шансы на ее принятие в нижней палате конгресса вполне реальны, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он указывает на брожения среди республиканцев, у которых и так минимальный перевес. Правда, в сенате резолюция не пройдет, но это будет важный сигнал со стороны конгресса, что продлевать полномочия Трампа законодатели не намерены.

Если после 14 дней перемирия боевые действия продолжатся, то Трамп имеет право их вести лишь до конца апреля. Нарушение закона является основанием для импичмента. К тому же подавляющее большинство американцев выступают за прекращение войны, две трети не одобряют решений Трампа как верховного главнокомандующего.

