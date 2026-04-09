Глава Екатеринбурга допустил свое участие в праймериз "ЕР" в ЗакСО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил свое участие в праймериз "Единой России" для выборов в законодательное собрание Свердловской области.

Сегодня, во время II Уральского образовательного форума "Е-хаб", на вопрос от журналиста об участии в праймериз градоначальник ответил, что такого предложения ему ещё не поступало, однако он совершенно не против его принять, так как является партийным человеком и занимает в региональном отделении "ЕР" активную позицию

"Ну, определимся. Если такое предложение поступит, то я с удовольствием. Естественно, я в выборной кампании будут принимать участие, так или иначе. Но, вполне возможно, что и в качестве руководителя одной из групп", - ответил мэр Екатеринбурга.