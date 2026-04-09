Песков отказался комментировать слухи о назначении Шуваева вместо Гладкова

В Кремле отказались комментировать слухи о смене губернатора Белгородской области.

Как заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные кадровые решения в администрации президента "традиционно" не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указами.

Ранее о том, что Гладков вскоре может покинуть пост губернатора приграничного региона, сообщила газета "Ведомости". Его возможный уход якобы связан в том числе со здоровьем. Затем ряд СМИ сообщил, что пост временно якобы достанется участвовавшему в СВО и имеющему звание Героя России генерал-майору Александру Шуваеву. Сейчас он занимает пост вице-губернатора Иркутской области.