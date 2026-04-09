Россия отправит три миссии на Венеру для поиска внеземных цивилизаций

Российские ученые снова изучают Венеру, чтобы найти следы внеземной жизни. Эта планета входит в зону обитаемости, и эксперты выдвинули смелую теорию. Они считают, что три миллиарда лет назад там существовали живые организмы, но позже парниковый эффект превратил это место в раскаленную пустыню. Замглавы департамента Роскосмоса Денис Кутовой в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, как именно пройдут новые исследования.

Ведомство планирует запустить сразу три аппарата. Первый робот сядет на поверхность планеты, а второй останется на орбите. Третий аппарат выпустит в небо Венеры специальные аэростаты. Эти зонды будут долго "висеть" в атмосфере и изучать ее состав.

Специалист пояснил, что сейчас на поверхности планеты царят невыносимая жара и огромное давление. Однако в облаках Венеры температура напоминает земную, что дает надежду на успех. Кутовой уверен, что во Вселенной существует множество обитаемых миров, включая разумную жизнь. Он связывает это с огромным количеством открытых планет, хотя признает: инопланетяне могут находиться слишком далеко для быстрой встречи.

Чиновник также возлагает большие надежды на освоение Луны. На спутнике Земли нет атмосферы, поэтому там можно построить идеальные космические обсерватории. Такие телескопы помогут ученым заглянуть в самые далекие уголки космоса и найти там признаки жизни.

Сообщалось, что Россия планирует укрепить статус ведущей космической державы и закрепить за собой территории на Луне с помощью новой серии исследовательских миссий. Вице-президент РАН Сергей Чернышев сообщил, что в период с 2032 по 2036 годы к спутнику отправятся три аппарата: сначала "Луна-29", затем "Луна-30", а завершит программу "Луна-28".