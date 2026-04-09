Экс-подполковника ФСБ Алексея Кудрявцева осудили на 4,5 года колонии по делу о пытках

Экс-подполковника ФСБ Алексея Кудрявцева приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по делу о превышении полномочий с применением пыток. Кудрявцев признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд. По приговору Кудрявцеву на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе, он лишен звания и госнаград. Во время службы Кудрявцев состоял на Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, передает "Коммерсант".

В материалах дела говорится, что подполковник во время оперативных мероприятий сговорился с другими лицами незаконно "проверить" одного гражданина. Под предлогом проверки мужчины на связь с терроризмом обвиняемые на самом деле "действовали из личной заинтересованности". Кудрявцев и его сообщники незаконно проникли в жилье потерпевшего, провели там обыск, затем били и пытали мужчину, пытаясь незаконно получить доступ к мобильному телефону и данным на нем.

По просьбе прокуратуры процесс проходил в закрытом режиме.