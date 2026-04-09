Экс-директор Пушкинского музея назвала большинство молодежи "невоспитанными дебилами"

Современная молодежь поколения Z - это чаще всего наглые и невоспитанные дебилы. Так считает бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева.

Поколение Z (зумеры) - это родившиеся в конце 90-х и 2000-х, это первое поколение, выросшее в эпоху интернета. Недавно нейробиолог Джаред Куни Хорват выступил в Сенате США с докладом о том, что поколение зумеров стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкое умственное развитие по сравнению с предыдущим поколением. Это связано с огромным экранным временем, когда дети не познают реальный мир, а сидят перед экраном, что ведет к деградации.

Лихачева также считает, что зумеры росли в тепличных условиях, не сталкивалась ни с какими трудностями в виртуальном мире и привыкли к легкодоступности в получении информации, поэтому они думают, что все знают. Но на самом деле они ничем всерьез не интересуются, ограничиваясь картинкой. Поэтому с большинством молодых людей просто не о чем говорить.



"Как правило, это наглые, невоспитанные дебилы. Ребята, простите", — сказала Лихачева.

По опросу 2025 года, россияне считают проблемами молодежи неумение грамотно обращаться с деньгами (56%), нехватку практических навыков (51%), недисциплинированность в работе (47%), неспособность планировать (45%). При этом 80% отметили способность быстро ориентироваться в гаджетах.