Кремль: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не принимал каких-либо решений по объявлению пасхального перемирия в зоне СВО.

"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в 2025 году президент РФ Владимир Путин объявил Пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период он распорядился остановить все боевые действия. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. По информации министерства, всего было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.