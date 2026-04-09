ЕС запускает новую систему въезда и выезда

Европейский союз с 10 апреля вводит новую систему въезда/выезда (EES) для граждан стран, не входящих в блок, даже если они имеют соглашение об ассоциации или являются кандидатами на вступление.

Система заменит штампы в паспортах цифровыми записями. При первом въезде потребуется фото и отпечатки пальцев (кроме детей до 12 лет), которые будут сверяться при последующих пересечениях. Нововведение коснется и всех тех, кто въезжает по безвизу, кроме имеющих временную защиту или вид на жительство. Предварительная регистрация в EES не требуется. Все данные о человеке заносят при прохождении границы по прибытии в ЕС. Без сбора биометрии в ЕС не пустят.

В первые месяцы работы системы туристам советуют быть готовым к серьезным задержкам в аэропортах, несмотря на обещания "проявлять гибкость". Ассоциация аэропортов ACI Europe и объединение авиакомпаний Airlines for Europe заявили, что в часы пик время ожидания теперь регулярно достигает 2 часов, а некоторые аэропорты сообщают о более длинных очередях.

Система не будет действовать в Ирландии и на Кипре, где традиционно будут проверять паспорта.