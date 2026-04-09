В Муроме десятки человек отравились питьевой водой из-за аварии на коллекторе

В Муроме (Владимирская область) более 50 человек, в том числе 30 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Предположительно, они отравились питьевой водой. Всего в городе за медицинской помощью с симптомами отравления обратились более ста человек, пишет Mash.

Сообщается, что причиной заражения стала авария, произошедшая 5 апреля на канализационном коллекторе, который обеспечивает отведение сточных вод со всего города.

"Работоспособность коллектора восстановлена 6 апреля, проведены работы по укреплению грунта. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательному восстановлению короба. Излива сточных вод на рельеф местности и их попадание в водные объекты на данный момент не установлено", - сообщили в прокуратуре Владимирской области.