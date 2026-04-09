РФ и Украина 9 апреля проведут обмен телами погибших военных

Россия и Украина в четверг, 9 апреля, проведут очередной обмен телами погибших военных. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, скоро будут детали.

В конце февраля Россия и Украина обменялись телами погибших. РФ передала украинской стороне 1 тыс. тел. В ответ были переданы 35 тел.

Обмены телами погибших – часть стамбульских договоренностей российской и украинской сторон. Непосредственное участие в них периодически принимают уполномоченные по правам человека с обеих сторон.