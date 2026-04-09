В Сиднее похитили тонну лобстеров - ущерб свыше 10 млн рублей

Злоумышленники похитили грузовик с тонной лобстеров у магазина Kraka Seafood в Сиднее. Эти морепродукты - основа фирменных роллов заведения. Об этом сообщила КП со ссылкой на Daily Mail.

Магазин находится в районе Риджентс‑Парк на западе города. В компании подтвердили: преступники забрали около тонны лобстеров.

Представители Kraka Seafood заверили клиентов, что работа магазина не изменится - поставки деликатесов продолжат в обычном режиме. В обращении к горожанам магазин назвал инцидент "кражей в Kraka" и попросил помочь в расследовании. Люди, у которых есть информация о происшествии, могут написать на электронную почту магазина или прийти туда лично.

Сиднейский рыбный рынок оценил украденную партию в 130 тысяч долларов - это больше 10 млн рублей.

