Бюджетный дефицит России за январь–март 2026 года превысил годовой план

За первые три месяца 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 4,6 трлн руб. (1,9 % ВВП) - это на 2,6 трлн руб. больше, чем за аналогичный период 2025‑го, по информации пресс‑службы Министерства финансов России.

Примечательно, что показатель за январь-март превысил изначально запланированный дефицит на весь год: власти ожидали его на уровне 3,8 трлн руб. (1,6 % ВВП). Для сравнения: в первом квартале предыдущего года дефицит составлял 1,9 трлн руб. (0,9 % ВВП).

Итоги квартала продемонстрировали рост расходов бюджета почти до 13 трлн руб., что на 17 % превышает прошлогодние значения за тот же период. Такая динамика связана с оперативным заключением контрактов. При этом объем доходов федерального бюджета оказался ниже - 8,3 трлн руб., то есть на 8,2 % меньше, чем в январе-марте 2025 года.

Существенное влияние на ситуацию оказали нефтегазовые доходы: их объем за начало 2026‑го составил 1,4 трлн руб. Это на 45,4 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года и меньше базового размера для января-марта текущего года. Основной причиной стало снижение цен на нефть.

Ранее замдиректор ассоциации "Росспецмаш" и член Экономического совета ЛДПР Вячеслав Пронин на сессии Московского экономического форума "Налоги. Как перейти к разумной и стимулирующей политике?" заявил, что доходы бюджета нужно повышать не за счет роста налоговых ставок, а через расширение налогооблагаемой базы - для этого требуется изменить целеполагание экономической политики.