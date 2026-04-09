Сбер заработал с начала года уже полтриллиона рублей

Сбербанк за первый квартал 2026 года заработал 491 млрд руб., это на 21% больше, чем в тот же период прошлого года. Только за март чистая прибыль банка составила 166,4 млрд руб., сообщил председатель правления Сбера Герман Греф.

"Мы видим постепенное восстановление роста в большинстве сегментов кредитования: корпоративный кредитный портфель вырос на 1,5% за месяц в реальном выражении и достиг 31 трлн руб., розничный – увеличился на 0,6% до 19,2 трлн руб.", - рассказал Греф.

В отчетности банка сообщается, что за три месяца 2026 года чистые комиссионные доходы снизились на 0,9% (по сравнению с первым кварталом 2025 года) – до 167,4 млрд руб.